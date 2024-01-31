Аналитики крупного банка Standard Chartered: "Одобрение спотовых ETF на эфир может произойти уже в мае"

Эксперты из крупного банка Standard Chartered высказали предположение о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может утвердить запуск спотовых ETF на эфир (Ethereum) уже в мае текущего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии