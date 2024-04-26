Российские космонавты вышли в открытый космос впервые в 2024 году и справились с задачами с высочайшей скоростью

Российские космонавты совершили первый в 2024 году выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), завершив новую внекорабельную деятельность (ВКД) значительно быстрее, чем ожидалось.
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