Британия запретит въезд чиновникам, политикам и главам компаний из РФ

Великобритания в рамках очередного пакета антироссийских санкций планирует запретить въезд в страну «всех региональных и федеральных министров, а также директоров и высокопоставленных менеджеров крупных российских компаний».
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