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Западной Украине приготовиться: после «выбивания слонов» на востоке ВС РФ займутся ею

Западной Украине приготовиться: после «выбивания слонов» на востоке ВС РФ займутся ею

Долгое время Западная Украина чувствовала себя весьма расслабленно, пока российские войска «утюжили» восточные и южные регионы.

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