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Супертанкер, шедший через южную часть Ормузского пролива, подорвался на двух минах

Супертанкер, шедший через южную часть Ормузского пролива, подорвался на двух минах

После столкновения с морскими минами судно загорелось и прекратило движение, сообщили в понедельник, 31 августа 2026 года, в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

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