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Китай

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Глава МИД КНР выразил надежду, что деловые круги США внесут вклад в развитие китайско-американских отношений

Пекин, 22 июля /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в понедельник в Пекине провел встречу с делегацией из США во главе с председателем совета директоров Американо-китайского делового совета Раджем Субраманиамом и выразил надежду, что деловые круги Соединенных Штатов внесут новый вклад в развитие китайско-американских отношений.

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