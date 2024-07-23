Глава МИД КНР выразил надежду, что деловые круги США внесут вклад в развитие китайско-американских отношений

Пекин, 22 июля /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в понедельник в Пекине провел встречу с делегацией из США во главе с председателем совета директоров Американо-китайского делового совета Раджем Субраманиамом и выразил надежду, что деловые круги Соединенных Штатов внесут новый вклад в развитие китайско-американских отношений.