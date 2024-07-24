Здесь все зависит от нас

Чего точно не стоит ждать от отставки самоходного деда – это чудес для нас. Единственное, что может сыграть нам на руку – у демократов, очевидно, не найдется кандидат, способный победить Трампа, а тот, учитывая его нацеленность на Китай и внутриштатовские проблемы, может быть более склонен к торговле с нами, чтобы высвободить ресурсы для этих задач.
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