Здесь все зависит от нас

Чего точно не стоит ждать от отставки самоходного деда – это чудес для нас. Единственное, что может сыграть нам на руку – у демократов, очевидно, не найдется кандидат, способный победить Трампа, а тот, учитывая его нацеленность на Китай и внутриштатовские проблемы, может быть более склонен к торговле с нами, чтобы высвободить ресурсы для этих задач.