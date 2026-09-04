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«Я воровала колбасу у собаки»: драмы, утраты и сложный путь Елены Прокловой к примирению со старшей дочерью

«Я воровала колбасу у собаки»: драмы, утраты и сложный путь Елены Прокловой к примирению со старшей дочерью

Успех в кино, ранняя слава и любовь миллионов зрителей долго заслоняли то, что на самом деле происходило в жизни Елены Прокловой.

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