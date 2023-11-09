Дроны ВСУ атаковали подстанцию в Энергодаре

Киевский режим отправил несколько беспилотников в атаку на Энергодар, но не достиг цели. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что город по-прежнему снабжается светом и теплом.
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