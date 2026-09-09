Житель Ельца получил 9 месяцев колонии за повторную кражу

51-летний ельчанин получил 9 месяцев колонии строгого режима за повторную мелкую кражу из магазина. Мужчина уже привлекался за аналогичные преступления, но снова отправился в торговый зал и вынес алкоголь, не заплатив за него.
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