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Новости Липецка

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Житель Ельца получил 9 месяцев колонии за повторную кражу

Житель Ельца получил 9 месяцев колонии за повторную кражу

51-летний ельчанин получил 9 месяцев колонии строгого режима за повторную мелкую кражу из магазина. Мужчина уже привлекался за аналогичные преступления, но снова отправился в торговый зал и вынес алкоголь, не заплатив за него.

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