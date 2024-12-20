Опускают потолок цен: в G7 хотят ужесточить ограничения для нефти из России Татьяна АрестоваПотолок цен на нефть из России, поставляемую морем, могут снизить – инициатива рассматривается в G7 как потенциальное ужесточение санкций.
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