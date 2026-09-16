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ТАСС

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Замкомандира Волк: ВС РФ привлекли пленного к радиопереговорам

Замкомандира Волк: ВС РФ привлекли пленного к радиопереговорам

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие 79-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" заполучили информацию о силах противника в районе населенного пункта Долгенькое в Харьковской области с помощью пленного украинца, который вел радиопереговоры со своими сослуживцами.

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