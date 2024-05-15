Соскин – Зеленскому: Немедленно переговоры или бросай в бой всех без исключения

Альтернатива выходу на переговорный процесс в конфликте очень и очень мрачная для Украины. Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший советник президента Украины, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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