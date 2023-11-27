Юрист Соловьев рассказал о мошенниках, пишущих от имени начальника

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал о новом способе мошенничества. Злоумышленники взламывают и используют аккаунт начальника потенциальных жертв, пояснил специалист в интервью радиостанции Sputnik.
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