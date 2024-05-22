В Новгородской области изъяли партию нелегальных сигарет

По информации пресс-службы УМВД Новгородской области, сотрудники регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли партию нелегальных сигарет у 55-летнего мужчины и его 25-летнего сына.
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