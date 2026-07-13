Saudi Jets Bomb Sanaa International Airport To Stop Iranian Passenger Plane From Landing Renewed conflict continues to be potentially breaking out over Yemen, as on Monday Saudi Arabia struck the runway of the Houthi-controlled Sanaa International Airport, amid growing allegations that Iranian flights have increasingly made use of Yemen's airspace.
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