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Эксперимент по маркировке электроники в РФ распространят на смартфоны и ноу...

Эксперимент по маркировке электроники в РФ распространят на смартфоны и ноу...

Эксперимент по маркировке электроники в РФ распространят на смартфоны и ноутбукиЭксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции, который проводится в России с 1 декабря прошлого года, будет распространён на ноутбуки, смартфоны, печатные платы и другую продукцию.

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