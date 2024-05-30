Эксперимент по маркировке электроники в РФ распространят на смартфоны и ноу...

Эксперимент по маркировке электроники в РФ распространят на смартфоны и ноутбукиЭксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции, который проводится в России с 1 декабря прошлого года, будет распространён на ноутбуки, смартфоны, печатные платы и другую продукцию.