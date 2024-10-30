Врач назвала необходимые витамины для здоровья осенью

Осенью, когда погодные условия становятся более суровыми, организм особенно нуждается в поддержке. В частности, важно поддерживать достаточный уровень витаминов и минералов, которые помогут легче пережить холода и сохранить здоровье.
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