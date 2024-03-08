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Артиллеристы ВС РФ поразили 230 объектов ВСУ на купянском направлении

Артиллеристы ВС РФ поразили 230 объектов ВСУ на купянском направлении

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Артиллеристы группировки войск "Запад" поразили более 230 различных объектов ВСУ на купянском направлении спецоперации, заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

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