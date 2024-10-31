XRPL активирует децентрализованные идентификаторы для пользователей

30 октября 2024 года XRP Ledger (XRPL) ознаменовал важнейшее достижение, активировав децентрализованные идентификаторы (DID), которые позволили пользователям взять под контроль свои собственные цифровые идентификаторы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии