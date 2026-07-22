Военный корреспондент Александр Коц в канале «Специально для RT» напомнил, что потеря украинскими оккупантами важного населённого пункта Великая Новосёлка (ДНР) — частично «заслуга» нового главкома ВСУ Михаила Драпатого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии