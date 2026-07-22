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Военкор Коц: потеря ВСУ важной Великой Новосёлки — частично «заслуга» Драпатого

Военкор Коц: потеря ВСУ важной Великой Новосёлки — частично «заслуга» Драпатого

Военный корреспондент Александр Коц в канале «Специально для RT» напомнил, что потеря украинскими оккупантами важного населённого пункта Великая Новосёлка (ДНР) — частично «заслуга» нового главкома ВСУ Михаила Драпатого.

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