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Царьград

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Франция разгромила Бельгию 4:1 в Лиге наций UEFA 5 октября 2026

Франция разгромила Бельгию 4:1 в Лиге наций UEFA 5 октября 2026

5 октября 2026 года на стадионе "Стад де Франс" сборная Франции обыграла команду Бельгии со счетом 4:1 в матче Лиги наций.

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