БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Не Копенгаген. Датский судовладелец, крупнейший в мире, свернул работу через порты незалежной

Не Копенгаген. Датский судовладелец, крупнейший в мире, свернул работу через порты незалежной

Украине перекрыли экспорт морем, убытки — миллиард долларов в месяц Дмитрий Родионов Фото: IMAGO/Joerg Boethling/TASS Материал комментируют: Всеволод Шимов Игорь Шатров Датская судоходная компания Maersk временно отказалась обслуживать контейнерные перевозки через Черноморский рыбный порт на Украине.

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