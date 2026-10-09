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10 высоких актрис отечественного кино: от подиума и трюков до характерных ролей

10 высоких актрис отечественного кино: от подиума и трюков до характерных ролей

В кинематографе рост актёра — не только строка в анкете, но и рабочий инструмент: от него зависят подбор партнёров в кадре, построение мизансцены и сама пластика роли.

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