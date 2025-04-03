Великолепное выступление Дональда Трампа в Розовом саду Белого дома никого не оставило равнодушным. Серьёзное повышение ввозных пошлин на импортные товары […] The post Трамп объявил новые пошлины, и мир впал в истерику appeared first on Медиакратия.
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