Завтра в Челябинске завоют сирены

Проверка систем оповещения пройдет 30 июля в Челябинске. В 11:00 на протяжении 30-40 секунд сирены будут звучать в поселках Шагол, Пригородном и Западном, микрорайонах Чурилово, Парковом и Парковом-2, а также в ЖК «Александровский» и «Ньютон».
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