Вот она, «русская угроза». Нидерланды, хамство и свинство, крысиная, трусливая подлость

Нидерланды отказали в выдаче виз ведущим российским гимнасткам Ангелине Мельниковой (на фото), Виктории Листуновой и Анне Калмыковой за четыре дня до начала чемпионата мира в Роттердаме, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.