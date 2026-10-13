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Спорт Уик-Энд

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Вот она, «русская угроза». Нидерланды, хамство и свинство, крысиная, трусливая подлость

Вот она, «русская угроза». Нидерланды, хамство и свинство, крысиная, трусливая подлость

Нидерланды отказали в выдаче виз ведущим российским гимнасткам Ангелине Мельниковой (на фото), Виктории Листуновой и Анне Калмыковой за четыре дня до начала чемпионата мира в Роттердаме, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.

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