Единственный знак, у которого всегда водятся деньги

Этот знак зодиака единственный, у которого всегда водятся деньги: волшебный талантКогда речь заходит о финансовом благополучии, звезды выделяют одного уникального представителя зодиакального круга — Козерога.
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