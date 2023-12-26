Бойцы «Ахмата» ликвидировали двух наемников из Колумбии под Артемовском

Командир штурмового отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Шустрый» поделился информацией об успешной ликвидации двух колумбийских наёмников под Артемовском во время взятия блиндажа на позициях Вооружённых сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии