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Полицейские помогли 15 вахтовикам не замерзнуть на трассе в Приангарье в – 50°C

Полицейские помогли 15 вахтовикам не замерзнуть на трассе в Приангарье в – 50°C

Утром 21 декабря на трассе в районе поселка Жигалово у вахтового автобуса «Камаз», перевозившего 15 сотрудников одного из предприятий, на 50-градусном морозе замерзла топливная система и разрядились аккумуляторные батареи, УГИБДД Иркутской области.

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