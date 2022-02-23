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Прохоров о молодежи: «У нас цель – выиграть МЧМ, и в сборной всего 2-3 младших игрока. То же и в клубах. Тут или результат, или вырастить личность»

Виталий Прохоров считает, что курс на победы на молодежном уровне мешает развитию звезд. Вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали поделился мнением о разнице подходов к привлечению молодых игроков.

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