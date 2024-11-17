9 ноября состоялось значимое событие в мире fashion — GRAND FASHION DAYS - мероприятие, которое стало одним из самых интересных В рамках мероприятия прошли модные показы с разной стилистикой как для взрослых, так и для детей.
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