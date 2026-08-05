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Драгметаллы на Мосбирже: объёмы торгов резко выросли в июле

Драгметаллы на Мосбирже: объёмы торгов резко выросли в июле

В июле 2026 года торги драгоценными металлами на Московской бирже продемонстрировал внушительный рост: совокупный оборот сделок поднялся до 461,9 млрд рублей, что в 2,3 раза превышает уровень прошлого года.

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