Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны «ЗИЛ»

Реорганизация территории ЗИЛ позволит создать новые рабочие мест В 2024 году на территории бывшего автозавода ЗИЛ в Москве планируется ввести в эксплуатацию около 583 тысяч квадратных метров жилой и нежилой недвижимости.
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