Астроном Кошман: москвичи не увидят солнечное затмение 2 октября

Жители и гости Москвы не увидят солнечное затмение, которое произойдет 2 октября 2024 года. Об этом "Москве 24" рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
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