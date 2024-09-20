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Астроном Кошман: москвичи не увидят солнечное затмение 2 октября

Астроном Кошман: москвичи не увидят солнечное затмение 2 октября

Жители и гости Москвы не увидят солнечное затмение, которое произойдет 2 октября 2024 года. Об этом "Москве 24" рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

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