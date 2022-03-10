ВС ДНР при огневой поддержке ВС России ведут освобождение Мариуполя

Министерство обороны Российской Федерации сообщает об успешном продвижении армии ДНР по Мариуполю. Идёт освобождение города от радикальных вооруженных формирований Украины, состоящих из неонацистских группировок и остатков не сдавшихся частей ВСУ.
Министерство обороны Российской Федерации сообщает об успешном продвижении армии ДНР по Мариуполю. Идёт освобождение города от радикальных вооруженных формирований Украины, состоящих из неонацистских группировок и остатков не сдавшихся частей ВСУ.
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