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ВС ДНР при огневой поддержке ВС России ведут освобождение Мариуполя

ВС ДНР при огневой поддержке ВС России ведут освобождение Мариуполя

Министерство обороны Российской Федерации сообщает об успешном продвижении армии ДНР по Мариуполю. Идёт освобождение города от радикальных вооруженных формирований Украины, состоящих из неонацистских группировок и остатков не сдавшихся частей ВСУ.

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