Участник проекта «Время героев» получил должность в правительстве Петербурга

Капитан 2-го ранга Николай Королев назначен заместителем председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности города Выпускник первого потока программы «Время героев» капитан 2-го ранга Николай Королев получил должность в Правительстве Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии