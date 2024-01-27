Бойцы 47-й дивизии освободили посёлок в Харьковской области (КАРТА)

Бойцы 47-й дивизии освободили поселок Табаевка в Харьковской области. После освобождения Крахмального на купянско-сватовском направлении подразделения Западного военного округа продолжили продвижение вперёд, в Харьковскую область.
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