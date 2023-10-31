Названа неплохая зарплата ресторанного парковщика в Москве

В столице требуется водитель-парковщик, место работы которого находится у ресторана. Как следует из материала ТАСС на основе мониторинга вакансий от одного из сервисов по поиску работы, такому сотруднику работодатель готов платить 100 тысяч рублей.
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