Наблюдая за тем, как российские журналисты буквально краснеют, произнося название страны "Нигер", подумалось: а ведь это не всё.
Как политкорректнее произносить «10 негритят»?
Комментарии
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Алексей Тан
Страна Нигер!.... правильно (ПО РУССКИ!!!) писать.... Десять НигертяН!.... как и десять ИзраильтяН!... и т.д. и т.п. ... а если от понятия Негр... десять негритянЧИКов!.... ДА! ... известно же всем... что с 90-тых годов, В России, журналисты... не являются носителями... РУССКОЙ культуры и Русского языка... им "Нью Йорк" роднее и ближе.
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17 час.
Вадим Филин
Алексей! Спасибо!
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17 час.
Татьяна Царева
не понятно что вы беснуетесь. нормально произносят Нигер, ни разу не слышала. искаженное название страны по ТВ или вам так хочется задвинуть про политкорректность. так мы до ужаса политкорректны негр это негр. монгол это монгол а мы русские или вам что то еще не ясно
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15 час.
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