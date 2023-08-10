Как политкорректнее произносить «10 негритят»?

Страна Нигер!.... правильно (ПО РУССКИ!!!) писать.... Десять НигертяН!.... как и десять ИзраильтяН!... и т.д. и т.п. ... а если от понятия Негр... десять негритянЧИКов!.... ДА! ... известно же всем... что с 90-тых годов, В России, журналисты... не являются носителями... РУССКОЙ культуры и Русского языка... им "Нью Йорк" роднее и ближе.

Татьяна Царева

не понятно что вы беснуетесь. нормально произносят Нигер, ни разу не слышала. искаженное название страны по ТВ или вам так хочется задвинуть про политкорректность. так мы до ужаса политкорректны негр это негр. монгол это монгол а мы русские или вам что то еще не ясно