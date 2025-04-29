Кургинян объяснил, в чем сильная сторона Украины

Сильная сторона Украины в наличии сплоченного, идеологически заряженного ядра, которым стали бандеровцы, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 29 апреля в эфире радио «Комсомольская правда».
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