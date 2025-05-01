США и Украина подписали соглашение об инвестициях и доступе к природным ресурсам

Украина и США подписали масштабное экономическое соглашение, которое создает Фонд инвестиций в восстановление Украины и предоставляет американской стороне приоритетный доступ к разработке украинских природных ресурсов.
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