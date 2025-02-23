Макрон обсудил по телефону Украину с Эрдоганом, Шольцем, Стармером и Орбаном

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 23 февраля обсудили по телефону конфликт на Украине.
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