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Проба B Валиевой положительная, дисквалификация Макарова, идея турнира УЕФА с чемпионом МЛС, отстранение дзюдоистов до января, инсайды про Месси и недовольство «Барсы» и другие новости

Проба B Валиевой положительная, дисквалификация Макарова, идея турнира УЕФА с чемпионом МЛС, отстранение дзюдоистов до января, инсайды про Месси и недовольство «Барсы» и другие новости

Привет, друзья! Новостей вчера было много, не все из них радостные – соберём же главные из них в нашей традиционной утренней спортивной повестке 🗞 1.

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