Куклачева оставили в больнице до конца майских праздников

Артиста с трудом уговорили полежать в клинике еще несколько дней. Врачи приняли решение оставить в больнице еще на несколько дней народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, который недавно перенес обширный инфаркт и серьезную операцию на сердце.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии