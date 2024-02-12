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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников: Форум «Сибирская строительная неделя» вырос в значимое федеральное мероприятие

Андрей Травников: Форум «Сибирская строительная неделя» вырос в значимое федеральное мероприятие

Программа форума «Стратегия и ускорение темпов строительства» будет включать много мероприятий, посвящённых развитию строительной отрасли, в том числе, казначейскому сопровождению, развитию кадрового потенциала, − сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр строительства Алексей Колмаков, пригласив всех заинтересованных к участию в форуме и круглых столах.

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