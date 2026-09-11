Сотрудники правоохранительных органов пресекли противоправную деятельность этнической организованной группы в миграционной сфере

«Департаментом миграционной безопасности Миграционной службы МВД России совместно с коллегами из Северо-Восточного административного округа Москвы и ФСБ России пресечена противоправная деятельность этнической организованной группы, участники которой подозреваются в изготовлении поддельных документов для легализации иностранцев.