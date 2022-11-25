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Аналитик Кочетков сообщил о вероятности валютного кризиса в Британии и США

Аналитик Кочетков сообщил о вероятности валютного кризиса в Британии и США

С валютным кризисом, как правило, сталкиваются развивающиеся государства, однако в нынешней ситуации увеличиваются предпосылки для соответствующих потрясений и в развитых странах, среди которых Великобритания, Япония и Соединённые Штаты Америки.

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