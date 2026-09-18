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СахПресс

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СК опубликовал кадры после убийства модели с Сахалина Натальи Гурник

СК опубликовал кадры после убийства модели с Сахалина Натальи Гурник

Следственный комитет опубликовал кадры по делу об убийстве 39-летней Натальи Гурник — сахалинской модели и кандидатки на титул «Миссис Вселенная».

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