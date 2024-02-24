Забайкальцы заняли весь пьедестал чемпионата России по воркауту

Забайкальские спортсмены забрали все призовые места во взрослой и два призовых места в детской категориях на чемпионате России по воркауту, сообщается в группе Федерации воркаута по краю в соцсети «ВКонтакте».
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